شمول الناشطين المدنيين والمتظاهرين بِرُخَص حمل السلاح

2020/01/15 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نعيم مرواني بعد فشل المؤسسات الامنية الحكومية في حمايتهم، وجه وزير الداخلية العراقي السيد ياسين الياسري، الأحد 12/1/2020 بإصدار هويات حمل السلاح للإعلاميين والصحفيين.يشمل التوجيه الذين يعملون مراسلين أومقدمي...أكمل القراءة ←

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