شلون تريد نصدكك وانت تغرد من طهران.. مقتدى مدلسا

2020/01/15 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري مازال المقامر الايراني يرمي باوراقه المحروقه الواحده تلو الاخرى دون تحقيق اي ربح يذكر في معركة اثبات الوجود مع الخصم الاميركي في العراق ومن يراقب الوضع العراقي عن...أكمل القراءة ←

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