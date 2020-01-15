2020/01/15 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران تجاريان ،الأربعاء إن شركة تسويق النفط (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في فبراير شباط بعلاوة محدودة تبلغ نحو عشرة سنتات للبرميل فوق سعر البيع الرسمي إلى شركة يونيبك الصينية.

وجرى عرض الشحنة للتحميل في الفترة من 23 إلى 26 فبراير شباط.

وقبل هذا، باعت سومو خام البصرة الخفيف للتحميل في يناير كانون الثاني بعلاوة تبلغ 90 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي في السوق الفورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدران: سومو تبيع خام البصرة الخفيف تحميل شباط بعلاوة أقل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدران: سومو تبيع خام البصرة الخفيف تحميل شباط بعلاوة أقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).