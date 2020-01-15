كينغستون تطلق أقراص الحالة الصلبة DC1000B المبتكرة

2020/01/15 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كينغستون ديجيتال المحدودة الشركة المتخصصة في الذواكر الفلاشية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية اليوم عن توفر قرص الإقلاع الجديد ذي الحالة الصلبة DC1000B M.2 NVMe المعزز بخاصية الذاكرة غير المتطايرة.

يعتبر هذا المنتج الحل الأمثل للمخدمات التي تمتلك منفذاً أو اثنين بخاصية الذاكرة غير المتطايرة M.2 NVMe، ومخصصاً لأغراض الإقلاع، ما يوفر مساحات التركيب الأمامية لإضافة أقراص تخزين أخرى في منافذ التحميل الأمامية قياس 2.5 بوصة.

تم تصميم قرص الإقلاع DC1000B مع عامل الشكل 2280 الذي يتضمن الحماية من انقطاع الطاقة، وتمت هندسته بعامل التحمل 0.5DWPD لإطالة عمر القرص، ويمتاز DC1000B بأداء مذهل مع سرعات تصل حتى 3.2 جيجابايت في الثانية وإنتاجية لعمليات إدخال/ إخراج البيانات في الثانية الواحدة تبلغ 205K IOPS، وقد تم تصميمه للإقلاع وتطبيقات التخزين المؤقت والتسجيل.

وقال توني هولينجزبي، مدير أعمال أقراص الحالة الصلبة لدى شركة كينغستون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “صُمّم عامل الشكل M.2 في البداية لأجهزة العملاء، ويتميز بصغر حجمه وأدائه العالي ما يزيد من جاذبيته للاستخدام في مجال المخدمات، وجاء تصميم DC1000B خصيصاً لأحدث المخدمات التي لا تحمل علامات تجارية أو التي ينتجها مصنعو المعدات الأصلية من الفئة الأولى، والتي تستخدم أقراص M.2 NVMe SSD لأغراض الإقلاع، فضلاً عن القدرة على إعدادها لتعمل كذاكرة تخزين مؤقتة”.

يعتبر DC1000B محرك أقراص عالي الأداء من النمط M.2 “2280” NVMe SSD معزز بتقنية الذاكرة غير المتطايرة، ويستخدم أحدث واجهات الملحقات الإضافية عالية السرعة Gen 3.0 x 4 PCIe مع تقنية ناند ثلاثية الأبعاد.

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