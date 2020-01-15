2020/01/15 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا في مواطن مصري يدعى معمر القذافي، بعد القبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي (مصري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية : القتل تعزيرا لمعمر القذافي المصري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية : القتل تعزيرا لمعمر القذافي المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).