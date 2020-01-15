الصين: تفعيل آلية فض النزاعات بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يعالج التوتر

2020/01/15 | 13:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعربت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن أسفها بشأن قرار فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتفعيل آلية فض النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، "الصين تأسف لإقدام بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إطلاق آلية تسوية النزاعات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وإننا نعتقد أن هذا لن يساعد في حل القضية أو تخفيف تصاعد التوتر".

وأكد أن "إيران قد اضطرت إلى التخلي عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاقية، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من هذه الوثيقة، وتجاهلها لالتزاماتها الدولية والقانون الدولي، بالإضافة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران ومنع المشاركين الآخرين في الصفقة من الوفاء بها، وهذا هو أصل المشكلة".

وأعلن وزراء خارجية الترويكا الأوروبية "ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة" في بيان مشترك يوم أمس الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاعات حول الصفقة النووية مع إيران بسبب رفض طهران الوفاء بجزء من التزاماتها بموجب الوثيقة.

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