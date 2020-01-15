2020/01/15 | 13:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدلد بحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، قرار انسحاب القوات الأجنبية مع سفراء دولة روسيا، وأستراليا، وكندا.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، أن "عبد المهدي استقبل، سفراء كندا واستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق بناء على طلبهم، كلا على انفراد، وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات المشتركة وبحث الأزمة الاقليمية وجهود التهدئة ومنع التصعيد وتجنيب دول المنطقة والعالم اي تداعيات محتملة للأزمة، الى جانب قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية من العراق والتعاون ضد الارهاب، واستمرار التشاور والتواصل حول تطورات الأوضاع".وأكد رئيس مجلس الوزراء "اعتزاز العراق بمواقف الدول الصديقة الداعمة لأمنه واستقراره واستمرار التعاون ضد الارهاب، وللتوجهات المشتركة نحو التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتركيز الجهود على محاربة داعش".وأشار الى "جهود الحكومة لحفظ أمن البلاد وسيادتها الوطنية وعدم تحويلها الى ساحة للصراعات الدولية، وتأكيد حرص العراق على إقامة وتعزيز افضل العلاقات مع الجميع وان يكون نقطة وفاق وسلام في محيطه العربي والاقليمي والدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يبحث قرار سحب القوات الاجنبية مع سفراء 3 دول) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يبحث قرار سحب القوات الاجنبية مع سفراء 3 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).