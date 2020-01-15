الاتفاقية بين العراق والصين – رؤية قانونية

2020/01/15 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الفلوجي حدد الدستور العراقي لسنة 2005 في اكثر من مادة، المسارات الواجب اتباعها من الحكومة او مجلس النواب عند البدء باجراءات التفاوض والتوقيع على الأتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها .ومن ذاك : 1- اختصاص الحكومة في مجال التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية : نصت المادة (80) سادسا من الدستور على: يمارس مجلس الوزراء […]

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