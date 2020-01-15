سجن مغرد كويتي بتهمة الإساءة للأمير الصباح

2020/01/15 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بسجن مغرد كويتي سبعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.المحكمة وجهت إلى المتهم الكويتي في القضية تهمة الإساءة إلى الأمير، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، دون ذكر تفاصيل عن اسم المغرد أو تاريخ الإساءة.وأفادت الصحيفة بأن عدد من […]

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