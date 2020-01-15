شاهد تعليق ” أفيخاي أدرعي ” على تصدير الغاز لمصر

2020/01/15 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علق الجيش الإسرائيلي، على بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء.ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، القرار بـ”الحدث التاريخي”.حدث تاريخي وتطور مهم للغاية في مجال الطاقة ..بدء ضخ وتدفق الغاز الطبيعي من #إسرائيل إلى #مصر اليوم pic.twitter.com/kMHsik7moS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2020 ​وكان […]

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