صابرين لمنتقدى خلعها الحجاب: علاقتى بربى ماحدش لى دعوة بها.. فيديو

2020/01/15 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أحلت الفنانة المصرية صابرين ، ضيفة ، مع الفنانة إسعاد يونس، خلال برنامج “صاحبة السعادة” ،المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء أمس، وتحدثت عن أزمتها بعد خلعها الحجاب.وفى بداية حديثها وجهت الشكر إلى كل من دعمها وساندها بعد خلعها الحجاب، مضيفة:”أنا واحدة من عائلة الفن، ووقت الأزمات ظهر دعم زملائي، […]

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