2020/01/15 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علق القيادي في كتلة صادقون النيابية، التابعة لعصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الاربعاء (15 كانون الث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي في صادقون يعلق على دعوة الصدر للمليونية: بمثابة استفتاء شعبي لرفض ’’الاحتلال’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
علق القيادي في كتلة صادقون النيابية، التابعة لعصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الاربعاء (15 كانون الث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي في صادقون يعلق على دعوة الصدر للمليونية: بمثابة استفتاء شعبي لرفض ’’الاحتلال’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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