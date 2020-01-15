قيادي في صادقون يعلق على دعوة الصدر للمليونية: بمثابة استفتاء شعبي لرفض ’’الاحتلال’’

2020/01/15 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في كتلة صادقون النيابية، التابعة لعصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الاربعاء (15 كانون الث...





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