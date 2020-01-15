مسؤول عراقي: سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام

2020/01/15 | 14:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء ركن عبد الكريم خلف، الاربعاء، انه سيتم اعتقال مايسمى بمجاميع مكافحة الدوام....

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