ليال عبود تقدم هدية وعربون وفاء للشعب العراقي

2020/01/15 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أنتهت الفنانة اللبنانية ليال عبود من تسجيل أغنية عراقية – كردية كهدية و عربون وفاء للشعب العراقي في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى اللهجة في مسيرتها الفنية.كما باشرت ليال بوضع اللمسات الاخيرة على أغنية باللهجة المصرية وصفتها بقنبلة الموسم بعد النجاح الذي حققته من خلال أغنية ” مش حبكي خلاص ” التي […]

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