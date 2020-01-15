“معدن نادر “يطيح بالذهب بنحو 5 أضعاف

2020/01/15 | 14:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سلطت تقرير لوكالة “بلومبرغ” الضوء على معادن نادرة باهظة الثمن، وقالت إن معدن الروديوم قفز منذ بداية العام الجاري بنسبة 31% ليقترب من مستوى الـ8000 دولار للأونصة مؤخرا.وأضافت الوكالة، أن سعر أونصة الروديوم بات عند أعلى مستوى منذ عام 2008، وأن سعره فاق الذهب بنحو خمسة أضعاف، لافتة إلى أن سعر المعدن […]

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