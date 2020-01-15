2020/01/15 | 14:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تحذر العراق من عقوبات بشراء صواريخ "إس-300"

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