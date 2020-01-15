شياومي قد تطلق هاتف بتصميم مزدوج وشاشة قابل للطي

2020/01/15 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت تسريبات جديدة على WIPO، لهاتف مميز بتصميم مزدوج مع شاشة تدعم الطي للخارج، فيما نشر موقع LetsGoDigital لاحقاً صور ثلاثية الأبعاد للهاتف.الهاتف الجديد الذي نشرت صورته هو لشركة شياومي الصينية Xiaomi، حيث قامت الشركة بتسجيل براءة إختراع لاثنان من تصاميم الهواتف الذكية، و يتميز كلا الهاتفين بشاشة مزدوجة تدعم التدوير والطي في إتجاهات […]

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