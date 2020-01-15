وزير الطاقة الروسي: لا نية لتأجيل اجتماع أوبك+ المقرر في آذار

2020/01/15 | 14:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا نية لدى أوبك وحلفائها لتأجيل اجتماعهم المقرر في مارس آذار.

وأضاف للصحفيين "لم يتواصل أحد معنا بشكل رسمي أو غير رسمي...



نفترض أن هناك اتفاقات على أن نجتمع في مارس (آذار)".

وكانت وكالة تاس الروسية قالت أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر في أوبك لم تذكره بالاسم إن أوبك وحلفاءها قد يقررون تأجيل اجتماع مقبل لمناقشة السياسة من مارس آذار إلى يونيو حزيران.

هذا وقال نوفاك قوله اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة للامتثال لاتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط في يناير كانون الثاني، وقال الوزير "لدينا التزاماتنا بطبيعة الحال وعلينا الوفاء بها".

وتخفض أوبك+ إنتاجها من النفط منذ عام 2017 لإحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية ولرفع أسعار الخام.

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