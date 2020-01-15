تعرف على صحة مقولة “لا تشرب الماء أثناء الطعام”

2020/01/15 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لا شك أنك سمعت النصيحة التي تقول “لا تشرب الماء أثناء مضغ الطعام” ولو مرة واحدة من قبل، لكن هل هذه الفكرة الشائعة صحيحة؟ وهل يضر شرب الماء خلال تناول الطعام حقاً؟ يعتقد البعض أن شرب الماء يخفّف من تركيز أحماض المعدة، وأن ذلك يؤثر على قدرة المعدة على تحطيم وهضم وامتصاص المغذيات، ما […]

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