الاتفاقية الصينية.. بنود مبهمة وجدل كبير حول جدواها وخبير اقتصادي يوضح جزء من الحقيقة

2020/01/15 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوجز الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدة ملاحظات على الكتاب الصادر عن البنك المركزي العراقي في 30/12/2019، بشأن الاتفاقية العراقية_الصينية.نص الملاحظات: 1.وردت مفردة اتفاقية ثلاث مرات في الكتاب والاتفاقية عقد مبرم بين طرفين للتعاون في مجالات محددة ويحمل الصبغة القانونية ويكون ملزما للطرفين طوال المدة المتفق عليها .وعلى ذلك يجب ان […]

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