الفيفا يدرس فرض قيود صارمة على إعارة اللاعبين

2020/01/15 | 14:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فرض قيود “صارمة” على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارا من الموسم الحالي.وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم […]

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