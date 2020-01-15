2020/01/15 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ===============(اليتيمةُ)الصَّبيُّالذي خرجَ مع أبيه إلى الغابةِكي يتعلّمَكيف تَنْبتُ للفَراشةِأجنحةٌ...سوف ينظرُ إلى صفحةِ الجدولِْفتسقطُ من عينهقطرةٌتخطفه ثلاثين عامًاإلى الوراء:الطفلةُالتي كنتُهالم تتمكن من البكاءحين طارَ أبوها من الشرفة...ظـلّتْ شاخصةً صـوبَ الشرقفيماقطرتُ عينيهامجمدةٌ في البـؤبـؤلعقـديْـن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - على عتبة الطفل الصامتٍ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - على عتبة الطفل الصامتٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).