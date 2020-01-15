مقتدى الصدر يدعو لمليونية ضد الوجود الأميركي

2020/01/15 | 14:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حدد صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موقع التظاهرة التي أطلق عليها “المليونية”، موجهاً نائح للمتظاهرين.ونشرت صفحة صالح العراقي في منشور على فيسبوك: ” سنتظاهر من اجل التنديد بالاحتلال وانتهاكاته لسيادة العراق، لنعيش في عراقنا آمنين، ومع جيراننا واصدقائنا سالمين.وانني اجد ان الواجب الوطني يُحتّم على […]

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