الحلبوسي يستقبل محافظ نينوى ويبحث معه تأهيل البنى التحتية للمحافظة

2020/01/15 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي محافظ نينوى نجم الجبوري ، مستعرضا معه عدة مواضيع تتعلق بواقع المحافظة وتحقيق استقرارها.وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان الحلبوسي ناقش مع نجم الجبوري “ملف إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية لمحافظة نينوى، والعمل على توفير كل […]

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