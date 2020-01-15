GMC تكشف سيارات يوكون 2021 الجديدة

2020/01/15 | 14:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت جي ام سي اليوم عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي الرائدة ؛ يوكون 2021 الجديدة ، و يوكون XL 2021 ، المعززة بتقنية رائدة في فئتها وبقدرات جبارة قادرة على اقتحام كافة أنواع التضاريس .ويتصدر طراز دينالي و طراز AT4 الذي يتم تقديمه لأول مرة في جي ام سي يوكون […]

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