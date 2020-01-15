2020/01/15 | 14:14 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع التركية: سيتم تفعيل منظومة “إس– 400” خلال نيسان أوأيار المقبلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية: سيتم تفعيل منظومة “إس– 400” خلال نيسان أوأيار المقبلين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية: سيتم تفعيل منظومة “إس– 400” خلال نيسان أوأيار المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).