المحكمة الاتحادية العليا توضح تأثير احكامها في قطاع التربية والتعليم

2020/01/15 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عن اصدارها احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى انها ردت طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “المستقلة”نسخه منه اليوم الاربعاء ، إن “قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من […]

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