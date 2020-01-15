ميسي يفتقد كريستيانو رونالدو

2020/01/15 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليونيل ميسي

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن الدوري الإسباني، وانتقاله للعب في إيطاليا.

وبعد منافسة شرسة بين الثنائي استمرت 9 مواسم، رحل رونالدو في صيف 2018 عن ريال مدريد، لصفوف يوفنتوس.

واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة “DAZN”: “عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة”.

وأضاف: “مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف”.

وزاد: “في وجود كريستيانو مواجهات ريال مدريد كانت أقوى وأكثر تميزا..



لكن ذلك الآن أصبح من الماضي”.

وشهدت فترة تواجد رونالدو في ريال مدريد منافسة شرسة للغاية بينه وبين ليونيل ميسي على جميع الجوائز الفردية.

المصـدر: كـووورة

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