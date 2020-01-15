احتفال في البحرين بالمشروع الفائز بجائزة الآغا خان للعمارة

2020/01/15 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ضمن احتفالية أقيمت في مركز زوار مسار اللؤلؤ في المحرق (البحرين) تحت رعاية وحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في مملكة البحرين؛ و الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ؛ وفرّخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة، تم الاحتفاء بمشروع “إعادة إحياء منطقة المحرق”، وهو […]

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