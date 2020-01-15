الجيش العراقي يتوصل لنتائج مهمة بتحقيق اغتيال سليماني

2020/01/15 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف الجيش العراقي، عن توصله لاستنتاجات مهمة في تحقيقاته المتواصلة حول اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبي مهدي المهندس.وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، إن لجنة التحقيق في مقتل سليماني والمهندس توصلت إلى “استنتاجات مهمة […]

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