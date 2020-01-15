حقيقة زواج “عبدالمنعم عمايري من دانا حلبي”

2020/01/15 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشر الفنان السوري، عبد المنعم عمايري صورة رفقة النجمة اللبنانية الاستعراضية، دانا حلبي، بعد أيام من إعلان خطبتها ونشرها صورة يدها ويد العريس وهما مرتديان خاتم الخطوبة.وبدا من الصورة التي نشرها عمايري الثلاثاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ونشرتها دانا بعده، مدى قربهما وانسجامهما، بعد نفي عمايري في وقت سابق الإرتباط […]

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