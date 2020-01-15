شرطة واسط تعلن مباشرة المدارس بالدوام الرسمي وتوجه رسالة لأهالي المحافظة

2020/01/15 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة واسط، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020) مباشرة المدارس بالدوام الرسمي وتوجه رسالة لأهالي المحافظة.

وذكر اعلام شرطة المحافظة، في بيان: "بعد ان وردتنا أكثر من (42370) اثنين واربعين الف وثلاثمائة وسبعين مناشدة، ومازالت الرسائل والمناشدات مستمرة لحد الآن بخصوص فتح المدارس وعودة الدوام الرسمي إليها وبسبب الكم الهائل من الرسائل التي لا يتسع الوقت للرد عليها، نود إعلامكم بان المدارس باشرت بالدوام الرسمي وبشكل طبيعي".

وأضاف: "بذلك نطمئن أهلنا في محافظة واسط بان الدوام في المدارس سيكون منتظم".

بغداد اليوم – ميسان

افاد مصدر أمنى من محافظة ميسان، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بعودة الدوام الرسمي الى المدارس الابتدائية بنسبة مئة بالمئة بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الدوام في المدارس الابتدائية ودوا

بغداد اليوم -بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، اصدارها احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.

وقال

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، بأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات أمام مبنى مديرية بلدية المحافظة، مطالبين بإقالة مدير البلدية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في محافظة ا

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