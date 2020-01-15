2020/01/15 | 15:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين مدير شرطة جديد لأربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين مدير شرطة جديد لأربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين مدير شرطة جديد لأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).