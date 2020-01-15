أمريكا والسعودية والبحرين تمنع سفارات العراق من فتح سجلات تعازي بالمهندس

2020/01/15 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مصدر دبلوماسي عراقي، الأربعاء، عن رفض ثلاث عواصم فتح السفارات العراقية سجلات تعزية باستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

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