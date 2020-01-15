تقرير : إيران كلفت “نصر الله” لحل خلافات فصائل العراق

2020/01/15 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / كشف موقع “Middle East Eye” في تقرير له ، عن أن إيران كلفت زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بمهمة توحيد الجماعات الموالية لطهران في العراق بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.ويشير التقرير، إلى أن زعيم حزب الله قاد محادثات “هدنة” بين الفصائل العراقية المسلحة؛ من أجل المصادقة على هادي […]

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