تركيا: لم نتلق طلبا رسميا من العراق حول سحب القوات

2020/01/15 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تتلق طلبا من العراق بشأن سحب القوات.ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير التركي، قوله: “لم نتلق طلبا رسميا يتعلق بطلب البرلمان العراقي سحب القوات الأجنبية”.وأقر البرلمان العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، […]

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