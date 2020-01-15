روحاني: ينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية بعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

2020/01/15 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب ألا يتكرر مرة أخرى، وينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية في البلاد.

وأكد روحاني في تصريح، أن مَن أسقطوا الطائرة الأوكرانية هم نفسهم من ضمنوا أمن البلاد ودافعوا عنها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة بالشكل الذي يقنع العالم.

وأضاف روحاني، أن الولايات المتحدة زعزعت أمن المنطقة وتتدخل في شؤون العراق ولبنان وليبيا، وتنهب النفط السوري، وتمنع تصدير الدواء إلى إيران، لافتا الى ان هذه الأفعال ليست في صالح أحد وستضر بأوروبا وأمريكا وآسيا، إذ أن واشنطن أخطأت في سياساتها بالمنطقة، وعليها أن تكف عن تدخلاتها في المنطقة، على حد تعبيره.

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