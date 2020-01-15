عبد الكريم خلف: الأمن الوطني سيعتقل مجاميع مكافحة الدوام

2020/01/15 | 15:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبدالكريم خلف، بأن مجلس الأمن الوطني قرر اتخاذ إجراء الاعتقال بحق "مجاميع مكافحة الدوام".

قال خلف في بيان مقتضب، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني قرر اعتقال ما يسمى بمجاميع مكافحة الدوام، وتقديمهم للعدالة".

ومنذ بدء التظاهرات في محافظات العراق، دعا محتجون إلى مقاطعة الدوام وتنفيذ الإضراب للضغط في سبيل تحقيق مطالب المتظاهرين والاستجابة لها، فيما برزت جماعات أطلقت على نفسها "فريق مكافحة الدوام".

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