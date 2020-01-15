ناشط “معتقل سابق” يروي ماسيتعرض له عبدالقهار العاني بعد اختفائه.. ويرسل تطمينات

2020/01/15 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أرسل الناشط المدني سمير الفرج، والذي تعرض للاعتقال في وقت سابق على خلفية منشور في فيسبوك، تطمينات عن وضع الناشط عبدالقهار العاني الذي اختفى فجر اليوم، فيما روى ماسيتعرض له العاني خلال فترة اختفائه.وقال الفرج في تدوينة تابعتها “يس عراق”: “لا تقلقوا وأطمئنوا عبد القهار بخير، أنا لم أسمع عنه أي […]

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