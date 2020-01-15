2020/01/15 | 15:23 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"الإقليم السني" يعود الى الواجهة.. توظيف أميركي - إيراني للورقة الطائفية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ليوم الثالث على التوالي، يتواصل الجدل في العراق بشأن صحة ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فضلاً عن ناشطين على مواقع التواصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"الإقليم السني" يعود الى الواجهة.. توظيف أميركي - إيراني للورقة الطائفية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "الإقليم السني" يعود الى الواجهة.. توظيف أميركي - إيراني للورقة الطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).