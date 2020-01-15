البرلمان التونسي يصوت على مساءلة رئيسه بسبب زيارته لتركيا

2020/01/15 | 15:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صوت البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة، على مساءلة رئيسه راشد الغنوشي بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وآثارت زيارة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى تركيا، السبت الماضي، جدلا واسعا في تونس السيما وأن لقاءه مع الرئيس التركي كان في جلسة مغلقة.

ونشر المكتب الإعلامي لحركة النهضة بيانا يوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".

كما أوضح الغنوشي في تدوينة على "فيسبوك" بأنه "ناقش وأردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.

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