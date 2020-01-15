الحكيم: نريد حكومة مستقلة لا جدلية ومصداقا لخارطة المرجعية

2020/01/15 | 15:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، على أهمية تشكيل حكومة مستقلة لا جدلية، وتكون مصداقا لخارطة الطريق التي رستمها المرجعية الدينية العليا في النجف.وذكر الحكيم في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "استقبل اليوم السفير الاسباني هنسكي اسكوبار، وبحث تهدئة أوضاع المنطقة وايقاف الخطاب التصعيدي وتطورات المشهد السياسي في العراق ومحيطه وتأثيرها على الامن الاقليمي والعالمي".وأضاف الحكيم: "بيّنا اهمية ركون شركاء المنطقة الى الحوار وابعاد شبح التصعيد لتنصرف الشعوب الى إستثمار خيراتها وامكاناتها، كما اكدنا ايضا اهمية ان ينطلق العراق في علاقاته من المصلحة المشتركة واحترام السيادة العراقية".وبشأن الحكومة القادمة، أكد الحكيم خلال اللقاء: "نريدها حكومة مستقلة لا جدلية ومصداقا لخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية لانهاء الازمة الحالية".

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