في المانيا... السجن مدى الحياة للاجئ سوري أدين بتهم ارهابية

2020/01/15 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على لاجئ سوري شارك في عمليات قتل قامت بها "جبهة النصرة" وتورط بمذبحة ارتكبت عام 2013 ضد الجيش السوري.

وقال القضاة، إنه من المثبت أن المدان البالغ من العمر 32 عاما، قام بقتل شخصين، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.

وكان الضحايا من عناصر الشرطة والجيش السوري، الذين أسرتهم عناصر "جبهة النصرة" أثناء استيلائها على مدينة الرقة، ثم أعدموا في مكب نفايات بالقرب من مدينة الطبقة عام 2013.

كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا مع الشاب المدان في الوحدة القتالية التابعة لـ"جبهة النصرة".

ووصل المدانون إلى أوروبا كلاجئين بعد تنفيذهم المجزرة، وكانوا يعيشون في مدن ألمانية مختلفة، مثل برلين ودسلدورف وغيرها.

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