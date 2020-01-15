مصدر: مقتل قائد وحدات حماية سنجار بالقصف التركي

2020/01/15 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل القائد العام لقوات وحدات سنجار في القصف التركي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "القائد العام لقوات وحدات حماية سنجار زردشت شنكالي، قتل بالقصف التركي على سنجار".

واضاف طكما قتل معه عدد من الجنود، فيما اصيب اخرون نتيجة القصف التركي".

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