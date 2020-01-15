رئيس الجمهورية: العراق يمكن أن يكون عاملاً للتفاهم بين القوى الإقليمية والدولية

2020/01/15 | 15:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الأربعاء، أن العراق يمكن أن يكون عاملاً للتفاهم بين القوى الإقليمية والدولية.

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