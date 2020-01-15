2020/01/15 | 15:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد الاسبوع القادم بتوقيتات محددة.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي، انه "نتيجة للاستقرار الامني، وجه القائد العام للقوات المسلحة بفتح حي التشريع (المنطقة الخضراء) ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنطقة الخضراء ستفتح بتوقيتات محددة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنطقة الخضراء ستفتح بتوقيتات محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).