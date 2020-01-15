مستشار عبد المهدي يدعو البرلمان لمطالبة الحكومة بإرسال موازنة 2020

2020/01/15 | 15:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، مجلس النواب الى مطالبة الحكومة بإرسال موازنة 2020.

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