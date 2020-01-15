2020/01/15 | 15:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو واسط يعلنون مساندة ذي قار بإمهال السلطات 7 ايام لتحقيق مطالبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو واسط يعلنون مساندة ذي قار بإمهال السلطات 7 ايام لتحقيق مطالبهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو واسط يعلنون مساندة ذي قار بإمهال السلطات 7 ايام لتحقيق مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).