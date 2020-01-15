ما بحثه صالح مع وزير الخارجية القطري

2020/01/15 | 15:34 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، ان العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي اية دولة مجاورة، فيما أكد وزير الخارجية القطري حساسية الوضع الراهن.وقال مكتب صالح في بيان له ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاربعاء، في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد ...

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