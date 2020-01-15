2020/01/15 | 15:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحميداوي يطالب الحكومة اشتراط تشغيل 60% من العراقيين في اتفاقية الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحميداوي يطالب الحكومة اشتراط تشغيل 60% من العراقيين في اتفاقية الصين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحميداوي يطالب الحكومة اشتراط تشغيل 60% من العراقيين في اتفاقية الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).